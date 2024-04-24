أعلن الديوان الملكي في السعودية، أنّ الملك السعودي سلمان بن عبدالعزيز آل سعود دخل مستشفى الملك فيصل التخصصي في مدينة جدة، من أجل "إجراء فحوصات روتينية لبضع ساعات"، وفق ما نقلت وكالة الأنباء السعودية- "واس".

كانت هذه تفاصيل خبر الملك السعودي دخل مستشفى في جدة لإجراء "فحوصات روتينية" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.