قائد الجيش التقى أبو الحسن وريزا وبحثوا الأوضاع العامة في لبنان

استقبل قائد الجيش العماد جوزاف عون في مكتبه في اليرزة النائب هادي أبو الحسن، والمنسق المقيم للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية في لبنان عمران ريزا، وتناول البحث الأوضاع العامة في البلاد.

كما استقبل النائب العام الاستئنافي في الجنوب القاضي رهيف رمضان، وجرى التداول في شؤون مختلفة.