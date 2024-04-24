إيران تخطط لمنع النساء من دخول الملاعب في تبريز

محمد اسماعيل - القاهرة - طهران - (د ب أ)

ذكرت عدة تقارير صحفية إيرانية، اليوم الأربعاء، أنه من المقرر إعادة العمل بقرار منع النساء من دخول الملاعب في إيران.

وذكرت التقارير أن الاتحاد الإيراني لكرة القدم أمر بأن يتم فرض حظر على دخول النساء إلى الملاعب في مدينة تبريز، التي تقع شمال غربى البلاد، في أعقاب " أحداث بغيضة ومثيرة للاشمئزاز" في مباراة أقيمت على أرض فريق تريكتور سازي وهو من أندية المقدمة بدوري الدرجة الأولى.

ولم يتضح بعد ما إذا كان حظر دخول الملاعب سيطبق فقط في تبريز أم في كل المباريات.

ويعد تراكتور واحدا من أشهر الأندية في إيران، ولديه قاعدة جماهيرية كبيرة تتضمن الكثير من السيدات.

ويعتقد المراقبون أن السيدة التي اقتحمت الملعب في الأسبوع الماضي هي السبب في إصدار الاتحاد الإيراني لهذا القرار.

وكانت سيدة ركضت تجاه الملعب في مباراة بالدور بين فريقي استقلال طهران وألمنيوم أراك وأحرجت سيد حسين حسيني حارس مرمى فريق استقلال طهران والمنتخب الإيراني.

وتم تغريم حسيني 7500 دولار وإيقافه مباراة واحدة بعدما ذكرت التقارير أنه أمسك بها لفترة وجيزة.

ويمنع التلامس الجسدي بين الرجال والنساء الذين ليسوا من المحارم في إيران.

يذكر أن أن رجال الدين المحافظين المتشددين في إيران يرون أنه لا يجوز للنساء التواجد في الملاعب التي يعتليها مشجعون رجال متحمسون بشكل مفرط.

وتحت ضغط من الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، تم تخفيف الحظر بشكل ما في السنوات الأخيرة، حيث يسمح لعدد معين من السيدات حضور المباريات.