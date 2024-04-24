أردوغان: العلاقات التجارية بين تركيا وإسرائيل توقفت

أشار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إلى أنّ "العلاقات التجارية بين تركيا وإسرائيل توقفت".

ولفت، في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الألماني فرانك-فالتر شتاينماير من أنقرة، إلى أنّ إسرائيل "قد دمرت غزة وفلسطين بالكامل".

وفي ظل استمرار الحرب الإسرائيلية على غزة، اعتبر أردوغان أن "رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو يشبه هتلر وحلفاء إسرائيل لن يفلتوا من العدالة"، مشددًا على أنه "يجب عدم السماح لإسرائيل بإعادة احتلال غزة ولا بد من اتخاذ خطوات في هذا الإطار".

في 9 نيسان، أعلنت وزارة التجارة التركية، "تقييد تصدير بعض المنتجات إلى إسرائيل اعتبارًا من تاريخ 9 نيسان الجاري".

وأوضحت الوزارة في بيان أن "القيود على الصادرات إلى إسرائيل ستظل سارية حتى تعلن تل أبيب وقفًا فوريًا لإطلاق النار بغزة وتسمح بتقديم مساعدات كافية ومتواصلة للفلسطينيين".

واشارت الى أن "قرار تقييد الصادرات إلى إسرائيل يشمل 54 منتجاً منها حديد الإنشاءات والفولاذ المسطح والرخام والسيراميك".