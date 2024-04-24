صندوق النقد الدولي يفتتح مكتبا إقليميا في الرياض لتعزيز الشراكات مع الحكومات والمؤسسات في الشرق الأوسط

اعلن صندوق النقد الدولي في بيان، إنه سيفتتح مكتبا إقليميا جديدا في العاصمة السعودية الرياض في مسعى لتعزيز الشراكات مع الحكومات والمؤسسات في الشرق الأوسط ومناطق أخرى.

واوضح البيان أنه تم تعيين عبد العزيز واني، وهو مواطن سنغالي، أول مدير للمكتب الإقليمي لصندوق النقد.

ووافق مجلس الوزراء السعودي على اتفاق لإنشاء مكتب إقليمي لصندوق النقد الدولي في البلاد في آذار.