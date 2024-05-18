شكرا لقرائتكم خبر عن طقس السعودية.. الأرصاد ينبه من أمطار على الباحة وأتربة في نجران والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نبَّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من أتربة مثارة على منطقة نجران.

وتشمل تأثيراتها رياحاً نشطة وشبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية الأفقية لمسافة تتراوح من ( 1 - 3 ) كم، على مدينة نجران، ومحافظات بدر الجنوب، وثار، وحبونا، وخباش، ويدمة.

وبيَّن أن الحالة تستمر حتى التاسعة من صباح الغد. أمطار على الباحة نبّه المركز الوطني للأرصاد من هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة على منطقة الباحة.

وتشمل مدينة الباحة, ومحافظة العقيق, وبلجرشي, والقرى, والمندق, وبني حسن، والمخواة، وقلوة، والحجرة، وغامد الزناد، والأجزاء المجاورة لها.

وبيّن المركز أن الحالة التي تبدأ اليوم، وتستمر حتى يوم الأربعاء القادم.

