شكرا لقرائتكم خبر عن الأمم المتحدة تطلق مبادرة "وعد المناخ 2025".. ما أهدافها؟ والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أطلقت الأمم المتحدة اليوم مبادرة "وعد المناخ 2025"، التي تأتي جزءًا من مبادرة وعد المناخ لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، خلال فعالية في مقرها في نيويورك، بالتعاون مع العديد من الشركاء من مختلف أنحاء المنظومة الأممية والحكومات والمجتمعات المحلية والقطاع الخاص والشباب.

وحملت الفعالية عنوان: "البقاء دون 1.5 درجة مئوية بحلول 2025" لإبراز القيادة والعمل الجماعي لمعالجة أزمة المناخ مع اقتراب الذكرى السنوية العاشرة لإعلان اتفاق باريس في مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ عام 2025.

وتهدف المبادرة لدعم البلدان النامية في تعزيز وتنفيذ خطط عمل لخفض الانبعاثات والتكيف مع تغير المناخ، ويتعين على الأطراف في اتفاق باريس للمناخ تحديد وتحديث إسهاماتهم الوطنية كل خمس سنوات. اتفاقية باريس للمناخ بدوره، قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، إن هذه المبادرة تهدف إلى تحفيز العمل المشترك، ورفع مستوى الطموح في التصدي لأزمة المناخ، مع التركيز على تحديث وتعزيز الخطط الوطنية للمناخ بما يتماشى مع تطلعات اتفاقية باريس.

وشهدت المبادرة جهودًا ملموسة، إذ عملت مع 128 دولة في زيادة الجودة والطموح في خططها المناخية.

كما تشكل هذه الخطط الوطنية، المعروفة باسم "المساهمات المحددة وطنيا"، الركيزة الأساسية لتحقيق أهداف البلدان في تقليل انبعاثات الكربون وتكييفها مع التغيرات المناخية المتوقعة.