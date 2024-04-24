بينهم سيدتين.. القبض على 5 عصابات سرقة بالقاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (عاملة - مقيمة بمحافظة القاهرة) لقيامها بسرقة (عملات أجنبية - مشغولات ذهبية) من داخل المسكن محل عملها كائن بدائرة قسم شرطة التجمع الأول، وبحوزتها (مبلغ مالى – جهاز "لاب توب" – علبة بداخلها مجموعة من الإكسسوارات – مشغولات ذهبية – 2 هاتف محمول).

وأرشدت المتهمة عن باقي المسروقات المستولى عليها لدى عميليها "سيئا النية " تم ضبطهما وبحوزتهما المسروقات المستولى عليها ، وبإستدعاء المجنى عليها تعرفت على المضبوطات وإتهمتها بالسرقة.

كما تم ضبط (عاطل "له معلومات جنائية" – مقيم بدائرة قسم شرطة السلام أول) لقيامه بممارسة نشاط إجرامي تخصص في سرقة وحدات التكييف الخارجية من الطابق الأرضي بدائرة القسم، وبحوزته (سيارة ملاكي مستأجرة والمستخدمة في ارتكاب السرقات – 6 وحدات خارجية ماركات مختلفة – 2 جهاز تكييف – مبلغ مالي - الأدوات المستخدمة في وقائع السرقة) وبمواجهته اعترف بممارسة ذلك النشاط الإجرامي، وباستدعاء المجني عليهم تعرفوا على المضبوطات واتهموه بالسرقة.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط تشكيل عصابي مكون من (4 أشخاص لـ "ثلاثة منهم معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة حلوان تخصص نشاطه في سرقة السيارات، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب 3 وقائع، وتم بإرشادهم ضبط المسروقات، وباستدعاء المجني عليهم تعرفوا على المسروقات واتهموهم بالسرقة.

كما تم ضبط (عاطل) لقيامه بسرقة (سيارة) بدائرة قسم شرطة قصر النيل ، وبحوزته (كمية لمخدر الهيروين – فرد خرطوش وعدد من الطلقات) .. وأرشد عن السيارة المستولى عليها.

بالإضافة إلى ضبط (عاملة) لقيامها بسرقة (مشغولات ذهبية) من داخل المسكن محل عملها كائن بدائرة قسم شرطة النزهة، وأرشدت عن المشغولات الذهبية لدى عميلها (صاحب محل مشغولات ذهبية) تم ضبطه، وبإستدعاء المجنى عليها تعرفت على المضبوطات واتهمتها بالسرقة.

مباشرة تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الوقائع.