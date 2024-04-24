شكرا لقرائتكم خبر إغلاق الحرم الإبراهيمي في وجه المسلمين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أفاد مسؤول فلسطيني بأن قوات الاحتلال الإسرائيلية قررت إغلاق الحرم الإبراهيمي الشريف أمام المصلين المسلمين، وفتحه أمام المستعمرين اعتبارا من أمس، ولمدة يومين، بحجة الأعياد اليهودية.

واستنكر مدير الحرم الإبراهيمي معتز أبوسنينة، في تصريح أوردته وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)، إغلاق الحرم الإبراهيمي، معتبرا ذلك تعديا سافرا على حرمة الحرم، واعتداء استفزازيا على حق المسلمين في الوصول إلى أماكن العبادة الخاصة بهم.

وأكد شهود عيان أن قوات الاحتلال كثفت وجودها عند جميع المداخل المؤدية إلى الحرم الإبراهيمي، لتأمين وصول المستعمرين إلى مدينة الخليل.