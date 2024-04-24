إغلاق الحرم الإبراهيمي في وجه المسلمين

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واستنكر مدير الحرم الإبراهيمي معتز أبوسنينة، في تصريح أوردته وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)، إغلاق الحرم الإبراهيمي، معتبرا ذلك تعديا سافرا على حرمة الحرم، واعتداء استفزازيا على حق المسلمين في الوصول إلى أماكن العبادة الخاصة بهم.
وأكد شهود عيان أن قوات الاحتلال كثفت وجودها عند جميع المداخل المؤدية إلى الحرم الإبراهيمي، لتأمين وصول المستعمرين إلى مدينة الخليل.
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