شكرا لقرائتكم خبر عن ماسك يعطي أولوية للسيارات ذاتية القيادة.. هل تبدأ الخلافات في تسلا؟ والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أفاد تقرير إخباري بأن إيلون ماسك الرئيس التنفيذي لشركة تسلا، ربما يريد أن تكون الشركة قبل كل شئ، للسيارات ذاتية القيادة أولًا، وهو ما يضعه في خلاف مع مستثمري تسلا الذين يرغبون في إطلاق نموذج لسيارة كهربائية أقل ثمنًا تلقى الإعجاب في الأسواق.

وبحسب ما ذكرته وكالة أنباء بلومبرج أمس الأربعاء، ولكن بدا خلال الإعلان عن الأرباح ربع السنوية لتسلا، أن النموذج الأقل تكلفة يأتي في موقع متأخر من طموحات ماسك، خلف المركبات ذاتية القيادة. النماذج الجديدة من السيارات الكهربائية وأمضى ماسك وقتًا قليلًا نسبيًا في مناقشة النماذج الجديدة من السيارات الكهربائية، إلى جانب الإشارة إلى أنها ستكون متاحة بحلول أواخر 2024 أو مطلع 2025.

ولم يتضح ما إذا كان سيجري إدخال تعديلات بسيطة على هذه النماذج الأقل تكلفة من فئات تسلا الحالية، أم أن الأمر أكبر من ذلك.

لكن العرض التقديمي للشركة أشار إلى أن المركبات الجديدة "ستستخدم جوانب من منصة الجيل الجديد، بالإضافة إلى جوانب من المنصات الحالية".