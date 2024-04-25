700 مستوطن اقتحموا المسجد الأقصى في ثالث أيام عيد الفصح اليهودي

أعلنت الأوقاف الإسلامية الفلسطينية، أنّ "700 مستوطن ومتطرف اقتحموا المسجد الأقصى منذ ساعات الصباح في ثالث أيام عيد الفصح اليهودي".

وكان قد اقتحم مئات المستوطنين باحات المسجد الأقصى المبارك، تحت حماية مشددة من الشرطة الإسرائيلية بالتزامن مع "عيد الفصح" اليهودي.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية- وفا، بأنّ أكثر من 430 مستوطنًا ومتطرفًا اقتحموا المسجد الأقصى، بالتزامن مع ثالث أيام عيد "الفصح اليهودي"، ونفّذوا جولات استفزازية في باحاته، في ظل إجراءات عسكرية مشددة في القدس، حيث أعاقت حركة المصلين، ودققت في بطاقاتهم الشخصية.

وكانت "جماعات الهيكل" قد دعت إلى تكثيف الاقتحامات خلال أيام عيد الفصح، ونشرت في صفحاتها عبر مواقع التواصل دعوات لتقديم قرابين الفصح في المسجد الأقصى مقابل منحة مالية.