نائب وزير الخارجية يلتقي رئيس البنك المركزي في نيكاراغوا

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

التقى معالي نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، اليوم، رئيس البنك المركزي في نيكاراغوا السيد ليوناردو أوفيديو رييس ، وذلك في مقر البنك المركزي بالعاصمة ماناجوا.

وجرى خلال اللقاء، استعراض الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين الجانبين.

حضر اللقاء، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة المكسيكية والغير مقيم لدى جمهورية نيكاراغو هيثم بن حسن المالكي، ومدير عام مكتب معالي نائب وزير الخارجية مطشر العنزي.