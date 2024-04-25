منظمة التعاون الإسلامي تعقد الدورة الـ 15 لمؤتمر القمة الإسلامي بجمهورية غامبيا

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

تعقد منظمة التعاون الإسلامي الدورة الخامسة عشرة لمؤتمر القمة الإسلامي تحت شعار “تعزيز الوحدة والتضامن من خلال الحوار من أجل التنمية المستدامة”، وذلك يومي 4 و5 مايو 2024 في مدينة بانجول عاصمة جمهورية غامبيا.

ويسبق مؤتمر القمة الإسلامي اجتماع الموظفين التحضيري يومي 30 أبريل و 1 مايو 2024 الذي سيناقش وثائق الدورة ويرفع تقريره إلى اجتماع مجلس وزراء الخارجية التحضيري للقمة الذي سينعقد يومي 1 و2 مايو 2024 للنظر في نتائج اجتماع الموظفين ويقدم بدوره تقريره إلى القمة.

ويبحث قادة الدول الأعضاء قضايا العالم الإسلامي السياسية، وعلى رأسها القضية الفلسطينية، والاقتصادية والإنسانية والاجتماعية والثقافية وقضايا الشباب والمرأة والأسرة والعلوم والتكنولوجيا والإعلام والجماعات والمجموعات المسلمة في الدول غير الأعضاء بالمنظمة والمسائل القانونية.

كما ستناقش القمة المسائل المتعلقة بنبذ خطاب الكراهية والإسلاموفوبيا وتعزيز الحوار، وقضايا التغير المناخي والأمن الغذائي.

ويقدم معالي الأمين العام، خلال القمة, تقريراً يستعرض أبرز الأنشطة والبرامج والمشاريع التي قامت بها المنظمة منذ الدورة السابقة لمؤتمر القمة الإسلامي. كما وسيصدر عن الدورة الـ 15 بيان ختامي يتضمن مواقف المنظمة إزاء القضايا المعروضة على القمة، وقرار بشأن فلسطين والقدس الشريف، وإعلان بانجول.