مئات المستوطنين يقتحمون باحات المسجد الأقصى

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

اقتحم مئات المستوطنين اليوم، باحات المسجد الأقصى بحماية مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي التي تواصل لليوم الثالث على التوالي إغلاق كافة الطرق المؤدية إلى الأقصى وعرقلة وصول المصلين من الضفة الغربية للأقصى.

وأفادت دائرة الأوقاف في القدس المحتلة، أن أكثر من 700 مستوطن اقتحموا الأقصى وتجولوا في باحاته بشكل استفزازي، ترافق ذلك مع اعتداءات من الاحتلال على المصلين في باحات الأقصى.