تنزانيا تغلق محطات بسبب الطاقة الزائدة

ياسر رشاد - القاهرة - أغلقت السلطات في تنزانيا خمس محطات للطاقة الكهرومائية في محاولة للحد من الكهرباء الزائدة في الشبكة الوطنية، حسبما قال رئيس وزراء البلاد.

محطات للطاقة الكهرومائية

وقال قاسم مجاليوا إن المحطة الرئيسية، محطة معلمو نيريري الكهرومائية، ولدت وحدها ما يكفي من الكهرباء لتشغيل المدن الكبرى، بما في ذلك دار السلام، المركز التجاري للبلاد.

وقال مسؤول من شركة تانيسكو للطاقة التي تديرها الدولة "لقد أوقفنا كل هذه المحطات لأن الطلب منخفض وإنتاج الكهرباء كثير جدا ، وليس لدينا تخصيص الآن".

ويقال إن سد جوليوس نيريري للطاقة الكهرومائية الذي تبلغ طاقته 2,115 ميجاوات ممتلئ تقريبا بالمياه ، بعد هطول أمطار غزيرة بدأت في وقت مبكر من هذا العام.

السلطات في تنزانيا

وتسببت موجة الطقس المتطرفة الحالية في وفاة 58 شخصا على الأقل في تنزانيا ودمرت دولا أخري في شرق أفريقيا مثل كينيا.

وهذه هي المرة الأولى التي تغلق فيها تنزانيا، التي تعاني من نقص مزمن في الطاقة، محطات الطاقة الكهرومائية بسبب الإنتاج الزائد.

كشف حكومة تنزانيا، عن مقتل ما يقرب من 60 شخصًا، جراء الفيضانات والأمطار الغزيرة التي ضربت عدة أجزاء من دار السلام.

فيضانات تنزانيا

قالت الحكومة، إن نحو 60 شخصا لقوا حتفهم منذ بداية أبريل نيسان، بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات التي ضربت عدة أجزاء من تنزانيا.

وتعد المنطقة الساحلية في الدولة الواقعة في شرق إفريقيا واحدة من أكثر المناطق تضررا، حيث ألحقت الفيضانات أضرارا بآلاف المزارع هناك، حسبما قال موبهاري ماتينيي، المتحدث باسم الحكومة، في بيان يوم الأحد.

وأضاف السيد ماتينيي: "هناك آثار فيضانات خطيرة في المنطقة الساحلية حيث توفي 11 شخصا حتى الآن".

وقال إنه حتى الآن تم تسجيل 58 حالة وفاة في جميع أنحاء البلاد بسبب الفيضانات.

يوم الجمعة الماضي، توفي ثمانية تلاميذ بعد أن سقطت حافلتهم في ممر غمرته المياه في شمال البلاد.

يصادف شهر أبريل ذروة موسم الأمطار في تنزانيا. شهد هذا العام هطول أمطار غزيرة في السنوات الأخيرة.

وتابعت الأمم المتحدة،أن الطوفان أدى أيضا إلى مقتل 13 شخصا على الأقل وتشريد نحو 15 ألفا في كينيا المجاورة.

وقال خبراء الطقس إن ظاهرة النينيو المناخية أدت إلى تفاقم الأمطار الموسمية هذا العام.

تم التأكيد على أن عام 2023 كان العام الأكثر سخونة على الإطلاق ، مدفوعا بالاحترار الذي يسببه الإنسان ولكن أيضا مدعوما بنظام طقس طبيعي يسمى النينيو.

الآثار المستمرة لظاهرة النينيو تعني أن عام 2024 قد يشهد درجات حرارة أعلى.

ما هي ظاهرة النينيو؟

النينيو هو جزء من ظاهرة المناخ الطبيعي التي تسمى التذبذب الجنوبي للنينيو (ENSO).

لديها حالتان متعارضتان: النينيو والنينيا ، وكلاهما يغير الطقس العالمي بشكل كبير.

عادة ما يتم الإعلان عن ظاهرة النينيو عندما ترتفع درجات حرارة سطح البحر في شرق المحيط الهادئ الاستوائي، إلي 0.5 % علي الأقل فوق المتوسط طويل الأجل.

في الظروف العادية ، تكون المياه السطحية في المحيط الهادئ أكثر برودة في الشرق وأكثر دفئا في الغرب.

تميل "الرياح التجارية" إلى الهبوب من الشرق إلى الغرب ، والحرارة من الشمس تدفئ المياه تدريجيا أثناء تحركها في هذا الاتجاه.

خلال أحداث النينيو ، تضعف هذه الرياح أو تنعكس ، مما يؤدي إلى إرسال المياه السطحية الدافئة شرقا بدلا من ذلك.

في فترات النينيا ، تصبح الرياح العادية من الشرق إلى الغرب أقوى ، مما يدفع المياه الأكثر دفئا إلى الغرب.

وهذا يتسبب في ارتفاع المياه الباردة - أو "ارتفاعها" - من أعماق المحيط ، مما يعني أن درجات حرارة سطح البحر أكثر برودة من المعتاد في شرق المحيط الهادئ.

وقد لوحظ هذه الظاهرة لأول مرة من قبل الصيادين البيروفيين في أواخر القرن السادس عشر ، الذين لاحظوا أن المياه الدافئة بدت ذروتها بالقرب من الأمريكتين في ديسمبر.

أطلقوا عليها اسم "El Niño de Navidad" - المسيح الطفل باللغة الإسبانية.