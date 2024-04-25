وزير خارجية إيرلندا: نعمل مع دول أوروبية للاعتراف بدولة فلسطينية

القاهرة - كتب محمد نسيم - قال وزير خارجية إيرلندا ميهال مارتن، اليوم الاربعاء 24 أبريل 2024 ، إن بلاده تعمل مع إسبانيا ودول أوروبية أخرى وبتنسيق مع الأردن للاعتراف بدولة فلسطين ، مبينا أن صوت الأردن مقدر عاليا في الاتحاد الأوروبي.

وشدد خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين، أيمن الصفدي ، على أهمية استمرار دور وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا".

وأكد على ضرورة خفض التصعيد في الضفة الغربية، ووقف عنف المستوطنين تجاه الفلسطينيين.

وقال وزير خارجية إيرلندا : "نحن واعون جدا للتحديات التي يواجهها الأردن، والهجوم بين إيران وإسرائيل يهدد الاستقرار والأمن أيضا ويهدد أمن واستقرار الأردن بسبب هذه التطورات ونحن نحترم الموقف الواضح الذي اتخذتموه بخفض التصعيد".

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وأما فيما يتعلق بالوضع في غزة ، أعاد التأكيد على إلتزام بلاده التام بحل الدولتين، مضيفا أن المطلوب حاليا وقف لإطلاق النار وإطلاق سراح كل الرهائن وزيادة الدعم الإنساني لغزة بدون أي عائق، وإزالة كل العوائق أمام المساعدات الإنسانية وتقديم الدعم لتوزيع مثل هذه المساعدات.

"الأمم المتحدة ينبغي أن يقدم لها المساعدة في التوزيع وأيضا لان يكون هناك إجراءات أمنية مناسبة للأمم المتحدة لكي تسهل عملية توزيع المساعدات في غزة." وفق الوزير

وتحدث عن زيارته لرفح ولقائه بممثلي المجتمع.

وتابع وزير خارجية إيرلندا : "العوائق الموجودة غير مقبولة أخلاقيا وهي ليست منطقية وليست معقولة، والأدوات الصحية الأساسية والغذائية لا تدخل إلى رفح، وأيضا البيئة والنظام البيئي العام ليس صالحا والوقود أيضا وكل هذه الأمور ينبغي أن تجتمع كلها لكي تكون ولكي تجعل من الاستجابة ذات معنى وتمنع من وقوع المجاعة ومنع نقص التغذية لدى الأطفال في غزة وهذا له آثار طويلة الأمد".

المصدر : وكالات