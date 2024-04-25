أشار وزير التربية في حكومة تصريف الأعمال عباس الحلبي، في حديث لـ"الجديد"، الى أن "سنعقد مع الاسرة التربوية اجتماعاً يوم غد لدرس موضوع المواد الاختيارية والامتحان الموحد للبريفيه بالاضافة الى وضع طلاب الجنوب".

كانت هذه تفاصيل خبر الحلبي: سنعقد اجتماعاً يوم غد لدرس موضوع المواد الاختيارية والامتحان الموحد للبريفيه ووضع طلاب الجنوب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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