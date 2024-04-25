شكرا لقرائتكم خبر عن أوكرانيا: إصابة 7 في هجوم صاروخي روسي على منطقة خاركيف والان نبدء بالتفاصيل

الحرب الروسية الأوكرانية

الدمام - شريف احمد - قال مسؤول محلي أوكراني إن ما لا يقل عن سبعة أشخاص أُصيبوا اليوم الخميس في هجوم صاروخي روسي استهدف محطة للسكك الحديدية بمنطقة خاركيف في شمال شرق أوكرانيا.وذكر أوليه سينيهوبوف حاكم منطقة خاركيف أن الهجوم استهدف مدينة بالاكليا التي سيطرت عليها روسيا في بداية غزوها الشامل واستعادتها أوكرانيا بعد أشهر في خريف 2022.وأضاف سينيهوبوف على تطبيق تيليجرام "المصابون كانوا في عربات قطار ركاب".ولطالما كانت خاركيف، التي تبعد نحو 30 كيلومترا عن الحدود الروسية، والمناطق المحيطة بها هدفا للهجمات الروسية. وزادت كثافة الهجمات في الأسابيع القليلة الماضية واستهدفت بنية تحتية مدنية وبنية تحتية للطاقة.