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بايدن يعين مبعوثة خاصة للقضايا الإنسانية في غزة

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واس- واشنطن 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - عين الرئيس الأمريكي جو بايدن، ليز غراندي مبعوثة خاصة للقضايا الإنسانية في الشرق الأوسط، لمعالجة الأزمة الإنسانية في غزة بشكل طارئ.
وستتيح الخبرة التي تتمتع بها ليز في مجال الإشراف على جهود مماثلة في ظروف معقدة وخطيرة مواصلة هذه الجهود على مدار الساعة.

زيادة المساعدات لغزة

وستواصل الولايات المتحدة اتباع جميع السبل الممكنة لضمان وصول المساعدات إلى أكثر السكان المستضعفين الذين يحتاجون إليها، وحماية العاملين الإنسانيين في المنطقة.
وأكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في بيان أهمية زيادة المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة إلى غزة ومواصلة توفيرها.
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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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