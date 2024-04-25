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عاجل.. بنود الصفقة الجديدة المقرر التفاوض عليها غدا وفقا لرد حماس

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ياسر رشاد - القاهرة - نشرت كتائب القسام بنود الصفقة الجديدة التي سيبحثها الخليج 365 الصهيوني المفاوض مع الخليج 365 المصري غدًا، استنادًا للرد الذي سلمته حماس للاحتلال قبل أسبوعين:

وفي السطور التالية البنود التي نشرتها القسام عبر حسابها:

1- الإفراج عن 20 أسيرًا صهيوني من النساء والرجال فوق 50 عامًا والأسرى في حالة صحية خطيرة.

 

2- وقف إطلاق النار لعدة أسابيع.

 

3- انسحاب الجيش الصهيوني من ممر نتساريم وهو ما كانت ترفضه سابقًا.

 

4- الإفراج عن أسرى فلسطينيين محكومين بالمؤبد وفق أسس يتم الاتفاق عليها.

 

5- عودة الفلسطينيين النازحين من جنوب قطاع غزة إلى شماله.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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