مقتل موظف إغاثة بوكالة بلجيكية ونجله بقصف إسرائيلي على رفح

ابوظبي - سيف اليزيد - بروكسل (وكالات)

قالت وزيرة التنمية البلجيكية كارولين جينيز، أمس، إن موظف إغاثة كان يشارك في جهود المساعدة التنموية البلجيكية قُتل في قصف إسرائيلي على مدينة رفح بقطاع غزة.

وأضافت الوزيرة في بيان: «ببالغ الحزن والهلع، علمنا بوفاة زميلنا عبد الله نبهان (33 عاماً) ونجله جمال البالغ من العمر 7 سنوات الليلة الماضية إثر قصف من الجيش الإسرائيلي في الجزء الشرقي من مدينة رفح». وكان نبهان، يعمل لدى وكالة «إينيبل» في مساعدة الشركات الصغيرة.

وقال البيان، إن ما لا يقل عن 7 أشخاص قتلوا في القصف الذي طال مبنى كان يؤوي نحو 25 شخصاً، بينهم نازحون من أجزاء أخرى من قطاع غزة الذي دخلت إليه القوات الإسرائيلية في أعقاب هجوم السابع من أكتوبر. وقالت جينيز «القصف العشوائي للبنية التحتية المدنية والمدنيين الأبرياء يتعارض مع كل القوانين الدولية والإنسانية وقواعد الحرب».