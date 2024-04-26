اعتبر عضو كتلة "اللقاء الديمقراطي" النائب بلال عبدالله بان الحكومة غير جاهزة لإجراء الانتخابات البلدية، ونحن لا نوافق على إجراء انتخابات جزئيّة وكلقاء ديمقراطي كنّا مع تأجيل تقني لـ3 أشهر.
واوضح عبدالله في حديث تلفزيوني، بانه لدينا انقسام عمودي سياسي لا يؤهّلنا للارتقاء للمصلحة الوطنية وانتخاب رئيس وتشكيل حكومة، فنحن ليس لدينا أيّ انتماء وطني في لبنان، وكان يجب أن ننتخب رئيساً للجمهوريّة في 8 تشرين الأول. واردف بان الانقسام العمودي في مجلس النواب يمنع انتخاب رئيس للجمهورية، وأنا مُتشائم لدرجة أنّني لا أرى أنّ هذا المجلس سينتخب رئيساً.
واشار الى انه إذا كان المطلوب حوار مع النظام السوري لتسهيل ملفّ إعادة النازحين فنحن لسنا ضدّ هذا الأمر، شرط أن يجري على قاعدة حماية المصلحة الوطنية اللبنانية. واستطرد "النازحون السوريون في المنطقة ورقة للتفاوض بيد النظام السوري لاعادة الاعمار والاعتبار سياسيا".
كانت هذه تفاصيل خبر بلال عبدالله: إذا كان المطلوب حوار مع النظام السوري لتسهيل ملفّ إعادة النازحين فنحن لسنا ضدّ هذا الأمر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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