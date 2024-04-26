تونس وفرنسا تدعوان لضرورة وقف إطلاق النار في غزة

ياسر رشاد - القاهرة - مع استمرار سلطة الاحتلال الصهيوني الإسرائيلي في ارتكاب جرائمها في حق الفلسطينيين وأرضهم، أكد الرئيسان التونسي قيس سعيد والفرنسي إيمانويل ماكرون، ضرورة الوقف الفوري للحرب على قطاع غزة، مشيرين إلى حرب الإبادة التي يقوم بها الإسرائيليون في حق الشعب الفلسطيني من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وخلال اتصال هاتفي بين الرئيسين، بحثا خلاله عددًا من الموضوعات من بينها العلاقات الثنائية بين البلدين وعلاقة تونس بالاتحاد الأوروبي والتطورات المتسارعة التي يشهدها العالم، بحسب ما ذكرت الرئاسة التونسية.

وقال قيس سعيد إن "تونس تريد أن تتعامل مع كل الشركاء الندّ للندّ وأن تقارب كل الملفات مقاربة جديدة قوامها مصالح مشتركة وقيم إنسانية جديدة مشتركة بدورها"، مشيرًا إلى موجات الهجرة غير الشرعية التي تزداد تفاقما يومًا بعد يوم، لافتا إلى توافد عدد من المهاجرين غير الشرعيين من جنوب الصحراء الذي بات أمرًا غير طبيعي.

وأكد على ضرورة تضافر الجهود لتفكيك الشبكات الإجرامية التي تقف وراء هذه الأوضاع (شبكات التجارة بالبشر وبأعضائهم) ولا تقبل تونس بأن يستقروا بها، وهو أمر غير مقبول فضلا عن أنه مشبوه.

ووفق لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، يواصل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة رغم صدور قرار من مجلس الأمن بوقف إطلاق النار فورا، وكذلك رغم مثولها أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب "إبادة جماعية".

وفي حصيلة غير نهائية، ارتفعت حصيلة الشهداء إلى 34305، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، والإصابات إلى 77293 منذ بدء العدوان، بجانب الألاف من الاشخاص الذين لا يزالون تحت الأنقاض والركام ولم يتمكن من الوصول إليهم.