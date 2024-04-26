البنتاغون: الولايات المتحدة بدأت بناء رصيف بحري في غزة لتوفير المساعدات

بدأت الولايات المتحدة بناء رصيف بحري في غزّة، وفق ما أعلنت وزارة الدفاع الأميركيّة (البنتاغون)، وهو مشروع يهدف إلى تسهيل وصول المساعدات إلى القطاع الفلسطيني الذي تقصفه إسرائيل وتُحاصره.

واكد الناطق باسم البنتاغون الميجور جنرال بات رايد لصحافيّين "أؤكّد أنّ سفنا حربيّة أميركيّة... بدأت بناء المراحل الأولى من ميناء موقّت ورصيف في البحر".

وأضاف أنّه يُتوقّع تشغيل الرصيف اعتبارا من بداية أيّار، مؤكدا أنّ "كلّ شيء يسير حاليا وفق الخطّة".

من جهته، قال مسؤول عسكري أميركي كبير إنّ المساعدات ستصل أوّلا إلى قبرص حيث ستُفحص، على أن يتمّ إعدادها للتسليم.

وستُنقل لاحقا بسفن تجاريّة إلى منصّة عائمة قبالة قطاع غزّة، ثمّ بواسطة سفن أصغر إلى الرصيف البحري.

وذكر أنّ القدرة التشغيليّة ستكون في البداية 90 شاحنة مساعدات يوميا، ثم 150 شاحنة في اليوم.