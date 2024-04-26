الرئيس الأوكراني يحذر من كارثة جديدة على غرار تشيرنوبل

محمد اسماعيل - القاهرة - كييف- (د ب أ)

حذر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي من تكرار كارثة تشيرنوبل النووية، فيما أحيت البلاد ذكرى الكارثة التي شهدتها محطة الطاقة النووية عام 1986.

وكتب زيلينسكي اليوم الجمعة عبر تطبيق تليجرام: "إن أكبر محطة طاقة نووية في أوروبا، قرب زابوريجيا، في أيدي الإرهابيين الروس بالفعل منذ 785 يوما".

ودعا الرئيس المجتمع الدولي إلى ممارسة ضغوط على روسيا لإعادة المحطة النووية إلى أوكرانيا مجددا.

وأضاف زيلينسكي: "جميع الأهداف النووية في أوكرانيا آمنة ضد الهجمات الروسية"، مضيفا أن ذلك وحده سيحمي العالم من كارثة نووية جديدة.

وفي الوقت نفسه، استدعى زيلينسكي إلى الأذهان الأشخاص الذين شاركوا في الحماية من الكارثة النووية في محطة تشيرنوبل قبل 38 عاما، وقال إن "عشرات الآلاف من الأشخاص حالوا دون انتشار كارثة تشيرنوبل، على حساب صحتهم وأرواحهم، وساعدوا في التخلص من العواقب الفظيعة في 1986 والسنوات التي تلتها".