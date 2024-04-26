دفن 9 مهاجرين أفارقة في مراسم علمانية في البرازيل

ياسر رشاد - القاهرة - دفنت جثث تسعة مهاجرين أفارقة عثر عليهم على متن قارب قبالة الساحل الشمالي للبرازيل، خلال مراسم علمانية في مدينة بيليم.

تسعة مهاجرين أفارقة

تم تنظيم الحفل من قبل مجموعات مشاركة في انتشال الجثث، وكانت وكالة الأمم المتحدة للاجئين والصليب الأحمر والمنظمة الدولية للهجرة وكذلك الشرطة البرازيلية والبحرية ووكالات الدفاع المدني من بين تلك الجماعات.

وقالت السلطات إن طريقة الدفن ستسمح باستخراج الجثث لاحقا في حالة تحديد مكان عائلات المتوفين وترغب في نقل الجثث إلى بلدانهم الأصلية.

عثر صيادون برازيليون على 9 جثث يرجح أنها مهاجرين موريتانيين وماليين، في 13 أبريل/نيسان، على متن قارب على غير هدى.

كانت السفينة التي يبلغ طولها حوالي 12 مترا تحمل 25 معطفا واقيا من المطر و 27 هاتفا محمولا ، مما يشير إلى أن العدد الأصلي للركاب كان أعلى بكثير.

وهذا يعني أيضا أن أشخاصا من جنسيات أخرى ربما كانوا من بين المتوفين، على حد قول مسؤولين محليين.

ويعتقد مسؤولون برازيليون أن القارب غادر موريتانيا بعد 17 يناير كانون الثاني. ومن المرجح أن ركابها كانوا يهدفون إلى دخول أوروبا عبر جزر الكناري الإسبانية.

ويجري معهد علم الجريمة البرازيلي في العاصمة برازيليا فحوصا جنائية للرفات، وتقول الشرطة الاتحادية إنها على اتصال بالإنتربول ومنظمات أجنبية لتقديم نتائج نهائية.

كشف تحقيق أجرته وكالة أسوشيتد برس نشر العام الماضي أنه في عام 2021 تم العثور على سبعة قوارب على الأقل من شمال غرب إفريقيا في منطقة البحر الكاريبي والبرازيل.

وحملوا جميعا جثثا، مثل السفينة التي عثر عليها في بارا، وحتى الآن، لم يتم التعرف على أي من الضحايا.

ومع اقتراب موعد الانتخابات المحورية للبرلمان الأوروبي في يونيو/حزيران، تعمل مشاهد اليأس والمآسي هذه على تعقيد الجهود الرامية إلى فتح فصل جديد في سياسة الهجرة في أوروبا. وفي الوقت الذي يتبنى فيه الاتحاد الأوروبي ودول التكتل المؤلف من 27 دولة إجراءات أكثر صرامة بشأن المهاجرين، يركز السياسيون خطابهم إلى حد كبير على الحاجة إلى مراقبة الاتجار بالبشر والتهريب، بدلا من الدراما الإنسانية التي تحدث في البحر.

وحذرت منظمات حقوق الإنسان منذ سنوات من أن السياسات الأكثر صرامة وحملات الشرطة لا تردع الهجرة ولكنها تدفع الناس اليائسين إلى محاولة القيام برحلات تهدد حياتهم عبر المياه الغادرة. لقد دفع الآلاف حياتهم ثمنا لذلك.

أزمة المهاجرين في تونس

وانتشل خفر السواحل التونسي يوم الثلاثاء 19 جثة بالقرب من جزء من ساحل البلاد يعرف بأنه نقطة انطلاق رئيسية للقوارب التي تقلع إلى إيطاليا. وبشكل منفصل، ألقي القبض على خمسة مهربين بتهمة الاتجار بالبشر، بحسب السلطات. واعترضت تونس بالفعل نحو 21 ألف مهاجر كانوا يحاولون عبور البحر إلى أوروبا هذا العام.

وتصل عقوبة تهم الاتجار بالبشر في تونس إلى السجن لمدة تصل إلى 20 عاما.

في فرنسا، توفي خمسة أشخاص، من بينهم طفل يبلغ من العمر 7 سنوات، يوم الثلاثاء أثناء محاولتهم عبور القناة الإنجليزية والوصول إلى المملكة المتحدة - بعد ساعات فقط من موافقة الحكومة البريطانية على قانون يسمح بترحيل بعض المهاجرين الذين دخلوا البلاد بشكل غير قانوني إلى رواندا.

اليأس في أعالي البحار

وتكشفت الكارثة عندما رصدت السلطات الفرنسية عدة قوارب محملة بالمهاجرين قبالة ساحل با دو كاليه في وقت مبكر من صباح الثلاثاء. وبعد نحو 25 دقيقة من إقلاعها اصطدم زورق مطاطي يحمل 112 شخصا بضفة رملية ونشرت سفن تابعة للبحرية الفرنسية للمساعدة.

أنقذوا 49 شخصا من السفينة المنكوبة ونقلوهم إلى الشاطئ ، إلى جانب جثث الخمسة الذين لقوا حتفهم. ومع ذلك ، رفض 58 النزول.

الخسائر البشرية الناجمة عن سياسة الهجرة

تمكن المهاجرون الذين ما زالوا على متن السفينة من إعادة تشغيل المحرك وأقلعوا مرة أخرى ، إلى جانب العديد من القوارب الأخرى التي أبحرت قبالة الساحل الشمالي في وقت مبكر من يوم الثلاثاء ، تلاها زورق دورية الدرك البحري الفرنسي ، وفقا لبيان صادر عن المحافظة المسؤولة عن شمال فرنسا.

وأضافت أن "العدد الكبير بشكل خاص من الأشخاص المحشورين على هذا القارب يسلط الضوء على الأساليب الخطيرة للمهربين، الذين يحزمون الناس على هذه السفن، ويكتظونهم، في تجاهل تام للأرواح، من أجل تحقيق الربح".

ومن المفترض أن القوارب وصلت إلى المملكة المتحدة ، حيث تم القبض على ثلاثة رجال فيما يتعلق بوفاة الخمسة على الجانب الفرنسي من القناة ، حسبما ذكرت الوكالة الوطنية للجريمة في المملكة المتحدة يوم الأربعاء.

وقال البيان إن رجلين سودانيين ومواطنا من جنوب السودان اعتقلوا في مداهمة ليلية من قبل ضباط إنفاذ الهجرة للاشتباه في تسهيل الهجرة غير الشرعية ودخول المملكة المتحدة بشكل غير قانوني.

وتعهد رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك باتخاذ إجراءات صارمة ضد مهربي البشر.

وقال سوناك "بالنسبة لمسائل التعاطف أكثر من أي شيء آخر ، يجب علينا كسر نموذج العمل هذا وإنهاء ظلم الأشخاص الذين يأتون إلى بلدنا بشكل غير قانوني".

المناقشات السياسية والهجرة

لطالما كانت الرحلات البحرية المحفوفة بالمخاطر التي يقوم بها الناس نقطة اشتعال سياسية في أوروبا. يفر الكثيرون من الصراع أو الفقر أو الاضطهاد في إفريقيا والشرق الأوسط وآسيا ، على أمل حياة أفضل على الشواطئ الأوروبية.

وقد سن المشرعون بشكل متزايد سياسات تهدف إلى ردع المهاجرين واحتجازهم وترحيلهم، بدفع من السياسيين اليمينيين المتطرفين الذين اكتسبت ادعاءاتهم بأن الهجرة تشكل تهديدا للأمن القومي المزيد والمزيد من الزخم.

وقد جددت الحكومات سياساتها الخاصة بالهجرة وتوصلت إلى اتفاقات جديدة مع البلدان المجاورة لمنع محاولات العبور.

أقر المشرعون في الاتحاد الأوروبي مجموعة من قوانين الهجرة الجديدة في وقت سابق من هذا الشهر لتقاسم المسؤولية عن أولئك الذين أعيد توطينهم في القارة وتسريع عمليات ترحيل أولئك الذين يعتبرون غير مؤهلين للبقاء.

وتعهد الاتحاد الذي يضم 27 دولة بتقديم مليارات الدولارات خلال العام الماضي لدول من بينها تونس وموريتانيا ومصر لتقديم مساعدات حكومية عامة وخدمات للمهاجرين ودوريات حدودية.

وفي اتفاقات أشاد بها القادة الأوروبيون باعتبارها "نموذجا" للدول الأخرى، توصلت تونس والاتحاد الأوروبي إلى اتفاق بقيمة 1.1 مليار دولار في يوليو الماضي يتضمن تمويلا للمساعدة في الهجرة ودوريات الحدود ولم يتم بعد صرف غالبية الأموال، وهي متوقفة على توصل البلاد إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي بشأن حزمة إنقاذ متوقفة.

ومع ذلك ، فإن فعالية الردع كسياسة قيد المناقشة.

ارتفع عدد المهاجرين واللاجئين الذين يصلون إلى أوروبا دون تصريح منذ عام 2020، عندما وصل أقل من 96,000 عن طريق البحر.

وارتفع هذا العدد بشكل مطرد خلال العام الماضي، عندما وصل أكثر من 270,000 شخص عن طريق البحر، وفقا لوكالة الأمم المتحدة للاجئين.

وعبر ما يقدر بنحو 30,000 شخص العام الماضي، وفقا للأرقام الصادرة عن حكومة المملكة المتحدة.

وحتى يوم الأحد، وصل أكثر من 49 ألف مهاجر إلى أوروبا عن طريق البحر هذا العام، بحسب السلطات.