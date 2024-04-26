الأمم المتحدة تنتقد حظر بي بي سي في بوركينا فاسو

ياسر رشاد - القاهرة - قال مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، إنه قلق إزاء تعليق السلطات في بوركينا فاسو البث من هيئة الإذاعة البريطانية وصوت أمريكا.

السلطات في بوركينا فاسو

كما ذكر سابقًا، حظرت هيئة تنظيم الإعلام في بوركينا فاسو المنصات لمدة أسبوعين، بعد أن غطت كلتاهما تقرير هيومن رايتس ووتش الذي اتهم جيش بوركينا فاسو بذبح المدنيين.

وقالت المتحدثة باسم مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان مارتا هورتادو في بيان: "يجب أن تتوقف القيود المفروضة على حرية الإعلام والفضاء المدني فورا، إن حرية التعبير، بما في ذلك الحق في الوصول إلى المعلومات، أمر بالغ الأهمية في أي مجتمع، وأكثر من ذلك في سياق المرحلة الانتقالية في بوركينا فاسو".

بوركينا علقت هيئة تنظيم الإعلام

بوركينا علقت هيئة تنظيم الإعلام في فاسو البث من بي بي سي أفريقيا وصوت أمريكا بسبب تغطيتهما لتقرير هيومن رايتس ووتش الذي يتهم جيش بوركينا فاسو بارتكاب انتهاكات ضد المدنيين.

كما تم تعليق الوصول إلى المواقع الإلكترونية والمنصات الرقمية لهيئة الإذاعة البريطانية وصوت أمريكا وهيومن رايتس ووتش داخل بوركينا فاسو.

هيومن رايتس ووتش، نشرت تقرير، أمس الخميس متهما جيش بوركينا فاسو بإعدام ما لا يقل عن 223 مدنيا في 25 فبراير في شمال البلاد.

"وبناء على ذلك، صدرت تعليمات لهيئة الإذاعة البريطانية وصوت أمريكا، من خلال مراسليهما في بوركينا فاسو، عبر الهاتف بالتوقف فورا عن إعادة بث البرنامج المسيء على جميع منصاتهما"، ذكرت وكالة معلومات بوركينا فاسو، سيتم تعليق المنفذين لمدة أسبوعين.

كما حذر المجلس الأعلى للاتصال جميع وسائل الإعلام المحلية من تغطية تقرير هيومن رايتس ووتش، التهديد بفرض عقوبات على أولئك الذين يفعلون ذلك.

كونا قال في مقال نشره اليوم الجمعة، أنها "تتمسك بتقاريرها عن بوركينا فاسو و تعتزم مواصلة تغطية الأنشطة في البلد تغطية كاملة وعادلة".

في ديسمبر 2023 ، علقت الدولة الواقعة في غرب إفريقيا صحيفة لوموند الفرنسية اليومية ، متهمة إياها بالانحياز تقريري.

كما أوقفت ثلاث وسائل إعلام دولية أخرى في أوقات مختلفة من العام الماضي، بما في ذلك مجلة جون أفريك الناطقة بالفرنسية، والقناة التلفزيونية الفرنسية La Chaîne Info (LCI)، والمؤسسة الإعلامية الفرنسية المملوكة للدولة فرانس 24.