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بعد إصابته بالسرطان.. قصر بكنجهام يكشف الحالة الصحية للملك تشارلز

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رويترز - لندن 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - قال قصر بكنجهام، اليوم الجمعة، إن العاهل البريطاني الملك تشارلز سيعود إلى استئناف مهامه العامة الأسبوع المقبل، لأول مرة منذ تشخيص إصابته بالسرطان، وذلك في ظل ما أحرزه من تقدم جيد في العلاج وفترة من التعافي.
وفي فبراير، أعلن القصر أن الملك البالغ عمره 75 عاما، شُخّصت إصابته بنوع لم يتم الكشف عنه من السرطان، خلال فحوص بعد خضوعه لإجراء تصحيحي لتضخم البروستاتا. للمزيد: This is a Twitter Status This is a Twitter Status— صحيفة اليوم (@alyaum)

سرطان الملك تشارلز

كان الملك تشارلز ملك بريطانيا، قال في فبراير الماضي، إن رسائل الدعم التي تلقاها بعد تشخيص إصابته بالسرطان أبكته.
وتقلد الملك عرش البلاد منذ أقل من 20 شهرًا عقب وفاة والدته الملكة إليزابيث.
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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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