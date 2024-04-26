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الاتحاد الأوروبي يكثف مساعداته الإنسانية للفلسطينيين

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واس- بروكسل 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - أكدت المفوضية الأوروبية في بروكسل أنها تعمل على زيادة تمويلها لدعم الفلسطينيين المتضررين من الحرب المستمرة، وذلك خلال التدهور المستمر للأزمة الإنسانية الحادة في غزة، والارتفاع المطرد للاحتياجات على الأرض.
وقال الجهاز التنفيذي الأوروبي في بيان اليوم، إن الاتحاد الأوروبي سيقدم الآن مبلغًا إضافيًا قدره 68 مليون يورو على شكل مساعدات إنسانية تُوَجَّه من خلال المنظمات الشريكة التي تساعد بالفعل الفلسطينيين في غزة وفي جميع أنحاء المنطقة.

زيادة المساعدات

وأضافت أن هذا الدعم يهدف إلى زيادة المساعدات الغذائية التي تشتد الحاجة إليها في المنطقة، ودعم التغذية والصحة والمياه والصرف الصحي والمأوى، غيرها من متطلبات الحياة.
الجدير بالذكر أنه بهذا الدعم يصل إجمالي المساعدات الإنسانية التي يقدمها الاتحاد الأوروبي إلى 193 مليون يورو للفلسطينيين المحتاجين داخل غزة وفي جميع أنحاء المنطقة في عام 2024.
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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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