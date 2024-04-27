العثور على جثة شاب في أحد المجمعات السياحية في الكسليك

أفادت "الوكالة الوطنية للاعلام" بأن الشاب (أ. س. غ. / مواليد العام 2000 - بسكنتا) وجد مساء اليوم جثة داخل شاليه في أحد المجمعات السياحية في الكسليك.
وحضرت على القوى الأمنية والأدلة الجنائية والطبيب الشرعي الذي عاين الجثة ورجح أن تكون الوفاة عن تعرض الشاب لأزمة قلبية.
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