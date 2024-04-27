شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تعمل روسيا على تعطيل إيصال الأسلحة الأمريكية إلى أوكرانيا؟ والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تعمل روسيا على تعطيل إيصال الأسلحة الأمريكية إلى خطوط المواجهة وتعقيد اللوجستيات العسكرية في أوكرانيا.

وفي هذا الإطار، كشف مصدر بالمخابرات الأوكرانية، أن روسيا تستهدف خطوط السكك الحديدية في أوكرانيا لتحقيق هذا الهدف. حرب روسيا وأوكرانيا كانت الولايات المتحدة وافقت على تقديم حزمة دعم عسكرية بقيمة 61 مليار دولار لأوكرانيا هذا الأسبوع.

وأوضحت أن أول شحنة من المفترض أن تصل في غضون أيام، وهو ما سيعوض نقصا في قذائف المدفعية عرقل قوات كييف لأشهر.

وكان وزير الدفاع الروسي قال إن موسكو ستزيد الهجمات على المراكز اللوجستية ومواقع التخزين التي تحتوي على أسلحة غربية. هجمات روسيا على أوكرانيا وأشارت الشركة الوطنية للسكك الحديدية، إلى أن هجمات روسية استهدفت البنية التحتية للسكك الحديدية، في منطقة دونيتسك شرق أوكرانيا وفي منطقة خاركيف شمال شرق البلاد ومنطقة تشيركاسي في وسطها.

وأفاد مسؤولون أن هجوما استهدف محطة سكك حديدية في بلدة بالاكليا في خاركيف المتاخمة لروسيا أسفر عن إصابة 13 منهم ثلاثة عمال سكك حديدية.