مقتل ثمانية أشخاص في تحطم مروحية عسكرية في الإكوادور

أعلن الجيش الإكوادوري، عن "تحطم مروحية عسكرية في منطقة الأمازون الإكوادورية ما أدى إلى مقتل ركابها الثمانية وبينهم ثلاثة مدنيين".

وأوضح الجيش، في بيان، أنه "حدد مكان جثث أفراد طاقم المروحية التي تحطمت في تيوينو في مقاطعة باستاسا" في شرق الإكوادور"، لافتاً الى أنه "بسبب الأحوال الجوية لن تنتشل الجثث إلا اليوم السبت".

ووقع الحادث عند الساعة 09:36 بالتوقيت المحلي (الساعة 14:36 ت غ) فيما كانت المروحية تقل موظفين من الأمانة العامة الوطنية لإدارة المخاطر. وكانت المروحية تنفذ عمليات دعم لهذه الهيئة مع نقل مواد غذائية ومساعدات إلى بلدات طالتها فيضانات على ما أفاد الجيش.