الأمم المتحدة: قدّرنا وجود 37 مليون طن من الركام في قطاع غزة

كشف المسؤول في دائرة الأمم المتحدة للأعمال المتعلّقة بالألغام، بير لودهامار (Pehr Lodhammar)، "أنّنا قدّرنا وجود 37 مليون طن من الرّكام، أي نحو 300 كيلوغرام من الرّكام في المتر المربّع" في قطاع غزة، الّذي كان قبل بدء الحرب بين إسرائيل وحركة "حماس" في 7 تشرين الأوّل الماضي، مكتظًّا بالسكان وحضريًّا.
وأشار خلال تصريح صحافي دوري في جنيف، إلى أنّ "إزالتها ستستغرق 14 عامًا"، على افتراض استخدام نحو مئة شاحنة، مؤكّدًا أنّ الّذخائر غير المنفجرة اختلطت بالأنقاض، ممّا سيؤدّي إلى تعقيد المهمّة بشكل كبير.
وأوضح لودهامار، أنّ "ما لا يقلّ عن 10%" من الذّخائر الّتي يتمّ إطلاقها في الحرب الدّائرة لا تنفجر، وتشكل بالتّالي تهديدًا دائمًا للسكان وللفرق المسؤولة عن البحث في الأنقاض لانتشال جثث الضّحايا، وللعمّال المكلّفين إزالة الأنقاض. وكشف أنّ "65% من المباني المدمّرة سكنيّة" في قطاع غزة.
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