8 شهداء وعشرات الجرحى في قصف إسرائيلي على وسط غزة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

استشهد فجر اليوم 8 فلسطينيين بينهم أطفال ونساء وأصيب العشرات جراء قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي منزلين مأهولين في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية ( وفا ) أن طائراتلال استهدفت منزلا مأهولا في حي السلطان في مخيم النصيرات، مما أدى لاستشهاد أربعة فلسطينيين بينهم رضيعة، وصلوا أشلاء إلى المستشفى، كما استشهد أربعة فلسطينيين وأصيب نحو ثلاثين آخرين في قصف قوات الاحتلال لمنزل في المخيم ذاته.