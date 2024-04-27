قتلى جراء تحطم مروحية عسكرية في الإكوادور

ابوظبي - سيف اليزيد - تحطمت مروحية عسكرية في منطقة الأمازون الإكوادورية الخميس ما أدى إلى مقتل ركابها الثمانية وبينهم ثلاثة مدنيين على ما أعلن الجيش الجمعة.

وأوضح الجيش في بيان "حدد مكان جثث أفراد طاقم المروحية (..) التي تحطمت في تيوينو في مقاطعة باستاسا" في شرق الإكوادور.

وأضاف البيان "بسبب الأحوال الجوية لن تنتشل الجثث إلا السبت".

ووقع الحادث عند الساعة 09,36 بالتوقيت المحلي (الساعة 14,36 ت غ) فيما كانت المروحية تقل موظفين من الأمانة العامة الوطنية لإدارة المخاطر.

وكانت المروحية تنفذ عمليات دعم لهذه الهيئة مع نقل مواد غذائية ومساعدات إلى بلدات طالتها فيضانات على ما أفاد الجيش.

وكان في الطائرة قائدها ومساعده وثلاثة فنيين ميكانيكيين ينتمون إلى الجيش وثلاثة مدنيين.