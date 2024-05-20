رئيس الوزراء الفلسطيني يؤكد أولوية وقف العدوان

ابوظبي - سيف اليزيد - رام الله (الاتحاد)

جدد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى، أمس، تأكيد أولوية وقف عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، وتعزيز الجهود الإغاثية والإنسانية، واستعادة الخدمات الأساسية في القطاع، ووقف اعتداءات جيش الاحتلال وإرهاب وعنف المستوطنين في الضفة الغربية.

وذكر مكتب رئيس الوزراء الفلسطيني في بيان صحفي، أن حديث مصطفى جاء خلال استقباله، وزير خارجية السويد توبياس بيلستروم في مكتبة بمدينة «رام الله»، حيث بحثا مستجدات الأوضاع في فلسطين، وتعزيز جهود الإغاثة في قطاع غزة.

وأكد مصطفى أن الاستيطان وإرهاب المستوطنين يشكلان عقبة أمام السلام، وتحقيق حل الدولتين، وأن اليوم التالي لقطاع غزة هو إعادة توحيد شطري الوطن، ووحدة المؤسسات في ظل الدولة الفلسطينية المستقلة.

ودعا إلى ضرورة دعم موازنة الحكومة، حيث استعرض الأوضاع الاقتصادية والمالية الصعبة نتيجة استمرار عدوان الاحتلال على الشعب الفلسطيني واستمرار الاحتلال في الاقتطاع من أموال المقاصة واحتجازها والذي يهدد قدرة الحكومة على الإيفاء بالتزاماتها. وثمن رئيس الوزراء الفلسطيني دعم السويد المستمر لفلسطين وموقفها الثابت الداعم لحل الدولتين والشجاع باعترافها بدولة فلسطين، داعياً في هذا السياق الدول التي لم تعترف بدولة فلسطين للمسارعة والاعتراف بها لدعم لحل الدولتين والحفاظ عليه.

وذكر بيان رئاسة الوزراء، أن وزير خارجية السويد عبر عن دعم بلاده لجهود وقف إطلاق النار في قطاع غزة وإدانة الاستيطان.