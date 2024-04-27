المدير العام لمنظمة العمل العربية: ما يحدث في غزة وحشية لا تعرف حدودًا

ياسر رشاد - القاهرة - قال المدير العام لمنظمة العمل العربية، فايز علي المطيري ، إن ما يحدث في غزة وحشية لا تعرف حدوداً، وهي حرب إبادة جماعية، مؤكداً أن المنظمة ومنذ نشأتها وقفت داعمة للقضية الفلسطينية ودعم الشعب الفلسطيني.

وأشاد المدير العام في كلمة ألقاها خلال انطلاق فعاليات مؤتمر العمل العربي بدورته الـ50 في العاصمة (بغداد) وفقا لما أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع) - باهتمام الحكومة العراقية بمؤتمر العمل العربي وإعادة نشاطه في العاصمة بغداد.

وأضاف المطيري: "هنا من بغداد السلام وقبل 59 عاماً وضعت اللبنة الأولى لإنشاء منظمة العمل العربية".. مضيفا:"نثمن حضور رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، شخصياً إلى المؤتمر وإعادة نشاطه في العاصمة بغداد".

وتابع "يجب تجديد الالتزام ومضاعفة الجهود للدفاع عن القضية الفلسطينية وإعلاء صوت الحق والعدالة، في ضوء وقوف منظمة العمل العربية منذ نشأتها موقفا مبدئيا ثابتا وداعما للحق الفلسطيني في جميع المحافل الإقليمية والدولية.. "نقف جميعا مذهولين أمام مأساة ما يحدث في غزة حيث تتصاعد الأرواح في سمائها وتتناثر الأشلاء على أرضها الطاهرة".

ودعا مدير المنظمة، أعضاء المؤتمر من الدول العربية، بالمطالبة بإدراج ملحق تقرير المدير العام حول أوضاع العمال بالأراضي المحتلة كبند أساسي على جدول أعمال العمل الدولي لمناقشته في الجلسات العامة.

وكان مؤتمر العمل العربي قد انطلق اليوم بدعوة من العراق لاستضافة أعمال الدورة 50 برعاية رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، وبحضور الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، وجلبيرتو هونجبو المدير العام لمنظمة العمل الدولية، وتستمر أعمال الدورة حتى الرابع من شهر مايو المقبل.

"ليبيراسيون": حرب غزة قد تسقط ثالث رئيس جامعة كبرى في الولايات المتحدة

ذكرت صحيفة "ليبيراسيون" الفرنسية، اليوم السبت، أن النداءات المطالبة باستقالة نعمت شفيق، رئيسة جامعة كولومبيا الأمريكية المرموقة في تزايد منذ أن أصبحت جامعتها مركزا لحركة الطلبة الداعمة لفلسطين.

وأضافت الصحيفة - في مقال بقلم الكاتبة ليا ماسوجان - أن "نعمت شفيق قضت أكثر من ثلاثة عقود وهي تعمل في كبريات المؤسسات الدولية حاولت خلالها إيجاد حل للأزمات الكبرى التي عصفت بالعالم، واليوم تمر نعمت شفيق (61 عاما) بأسوأ منعطف في تاريخها المهني؛ فهذه الخبيرة الاقتصادية المؤثرة ـ والتي تحمل الجنسيات المصرية والبريطانية والأمريكية ـ باتت عرضة لانتقادات متزايدة بعد أن أصبحت جامعتها الخاصة ـ وهي واحدة من أكثر المؤسسات انتقائية في العالم ـ مركزا لحركة مساندة لفلسطين تهز الأحرام الجامعية الأمريكية .