شكرا لقرائتكم خبر عن زلزال بقوة 6.5 ريختر يضرب جزر بونين باليابان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية اليوم السبت، إن زلزالا بقوة 6.5 درجة هز جزر بونين في اليابان.

وأضافت الهيئة أن مركز الزلزال كان على عمق 503.2 كيلومتر.

وذكر المركز الوطني الأمريكي للتحذير من أمواج المد البحري العاتية (تسونامي)، أنه بناء على البيانات المتاحة، ليس هناك أي تحذير من حدوث هذه الأمواج بسبب الزلزال.

