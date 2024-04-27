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زلزال بقوة 6.5 ريختر يضرب جزر بونين باليابان

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رويترز 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - قالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية اليوم السبت، إن زلزالا بقوة 6.5 درجة هز جزر بونين في اليابان.
وأضافت الهيئة أن مركز الزلزال كان على عمق 503.2 كيلومتر.
وذكر المركز الوطني الأمريكي للتحذير من أمواج المد البحري العاتية (تسونامي)، أنه بناء على البيانات المتاحة، ليس هناك أي تحذير من حدوث هذه الأمواج بسبب الزلزال.
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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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