بايدن: لن يهدأ لي بال حتى يعود جميع الأسرى عند حماس إلى أحبائهم

ذكر الرئيس الأميركي جو بايدن، في تصريح، أنّه "لن يهدأ لي بال حتى يعود جميع الأسرى عند حماس إلى أحبائهم"، في وقت تستمر فيه الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.
وتؤكّد حركة "حماس" على ضرورة وقف إطلاق النار وإنهاء الحرب على القطاع من أجل إتمام صفقة واسعة لتبادل الأسرى.
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