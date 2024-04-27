عشرات العواصف تضرب الولايات المتحدة الأمريكية

ياسر رشاد - القاهرة - تعرضت الولايات المتحدة الأمريكية لأجواء سيئة أدت إلى تعرض البلاد لـ"زوابع وعواصف" تسببت في سقوط مصابين، إضافة إلى أضرار مادية كبيرة.

وتظهر مقاطع فيديو على موقع "إكس" جانبا من تعرض بعض المدن الأمريكية وخاصة بالقرب من ولاية "أيوا" لعواصف، أمس الجمعة، وصل عددها إلى عشرات العواصف، ورصد بعضها مطاردو العواصف على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكانت الأرصاد الجوية قد أصدرت، يوم الجمعة، عدة تحذيرات في عدد من ولايات وسط الولايات المتحدة، وهي تتوقع أن تستمر هذه الظاهرة اليوم السبت في منطقة الحقول الزراعية الشاسعة هذه وصولا إلى ولاية تكساس.

الأعاصير العنيفة تُخلف أضرارًا كارثية في الولايات المتحدة

الولايات المتحدة:

تلقت دائرة الأرصاد الجوية الوطنية أكثر من 90 تقريرًا، عن الأعاصير في ولايات تكساس وأوكلاهوما وكانساس ونبراسكا وأيوا اعتبارًا من الساعة 9 مساءً بالتوقيت المركزي.

وانتشرت صور ومقاطع فيديو درامية للطقس العاصف على الإنترنت، تظهر مسار الدمار، التقطت وسائل الإعلام المحلية بعضها، بينما التقط البعض الآخر مراقبو العواصف.

اجتاح أحد أقوى الأعاصير مدينة أوماها، وهي مدينة يبلغ عدد سكانها حوالي 485000 شخص في نبراسكا، حيث أبلغت السلطات المحلية عن أضرار كبيرة في المنازل والشركات ، ولكن لم يتم تأكيد وقوع وفيات.

"هناك الكثير من الأشجار في الأسفل. هناك أسقف مفقودة من المنازل. أنت بالتأكيد ترى مسار الإعصار"، حيث أظهرت لقطات على وسائل التواصل الاجتماعي العديد من الهياكل المدمرة بالكامل أو المتضررة بشدة بدون سقف.

"سنبحث في جميع أنحاء العقارات في أكوام الأنقاض، وسنبحث في الأقبية ، ونحاول العثور على أي ضحايا والتأكد من إنقاذ كل شخص يحتاج إلى المساعدة"، وأضافت رئيسة إطفاء أوماها كاثي بوسمان.

وهبط إعصار آخر "خطير بشكل خاص" بالقرب من بلدات هارلان وشيلبي وميندن في ولاية أيوا، حيث حذر خبراء الأرصاد الجوية من "أضرار كارثية" محتملة.

وأصدرت هيئة الأرصاد الجوية توقعات "مشؤومة"، وفقًا لوكالة أسوشيتد برس، محذرة من أن البرد الكبير وهبوب الرياح القوية كانت يوم السبت، مع توقع المزيد من الأعاصير في أجزاء من أيوا وكانساس وميسوري وأوكلاهوما وتكساس.

في مارس الماضي، اجتاحت العواصف الشتوية والأمطار الغزيرة العديد من المناطق الأمريكية في اليومين الماضيين وتسببت في درجات حرارة شديدة البرودة وانقطاع في التيار الكهربائي وحوادث مرورية في ولايات عدة.

وأفادت وكالة أنباء "أسوشيتيد برس" الأمريكية صباح اليوم الإثنين أن أمطارًا غزيرة هطلت بينما تساقطت حبات البرد على جنوب ولاية كاليفورنيا الأمريكية، حيث توقعت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية حدوث برق وهبوب رياح تقترب سرعتها من 60 ميلا في الساعة (أي حوالي 97 كيلومترًا في الساعة) في المنطقة الجبلية الواقعة في الولاية.

وكانت عاصفة كاليفورنيا تتحرك جنوبًا من سييرا نيفادا حيث تلقت المناطق المحيطة ببحيرة تاهو نحو 30 سنتيمترا من الثلوج الجديدة كما بلغ منسوب الثلوج في جبل ماموث 45 سنتيمترًا بحلول صباح أمس الأحد. وفي اليوم السابق، اضطر المنتجع إلى إغلاق العديد من مصاعد التزلج بعد تسجيل عاصفة رياح بلغت سرعتها 91 ميلًا في الساعة (147 كيلومترًا في الساعة).

وقالت إدارة الإطفاء في لوس أنجلوس إنه تم إنقاذ امرأة تبلغ من العمر 35 عامًا بعد أن جرفتها العاصفة في نهر لوس أنجلوس.

وقالت الإدارة إنه تم نقلها جوًا إلى المستشفى مصابة بجروح طفيفة وانخفاض في درجة حرارة الجسم .

وحذرت الهيئة الوطنية للأرصاد الجوية أيضًا مما أسمتها عاصفة شتوية كبيرة على المناطق الوسطى من البلاد حتى نهاية اليوم الاثنين، وقالت الوكالة في منشور عبر الإنترنت: "ستكون العاصفة الشتوية شديدة التأثير ونظامًا واسع النطاق ينتج عنه ثلوج كثيفة على نطاق واسع ورياح عاصفة ستستمر في أجزاء من السهول الشمالية والغرب الأوسط العلوي".

ومن المتوقع أن تنتشر الثلوج الكثيفة عبر وسط وشرق ولاية مونتانا وتمتد إلى السهول الشمالية والغرب الأوسط العلوي وذكرت هيئة الأرصاد أن هناك احتمالًا بنسبة تزيد عن 70% لتساقط ثلوج يصل سمكها إلى 8 بوصات (20 سم) على الأقل من وسط داكوتا الجنوبية إلى شمال شرق ولاية مينيسوتا وشمال غرب ولاية ويسكونسن.

وأبلغت الشرطة في جميع أنحاء الشمال الشرقي عن وقوع مئات من حوادث المرور حيث انحرفت السيارات عن الطريق وواجه السائقون الطرق الجليدية، بينما شهدت واشنطن العاصمة وبالتيمور وفيلادلفيا وبوسطن أيضًا أمطارًا غزيرة وفيضانات.

وقال زاك تايلور، عالم الأرصاد الجوية في هيئة الأرصاد الجوية الوطنية، إن العديد من المناطق في الشمال الشرقي شهدت إجمالي 8 بوصات إلى 12 بوصة (20 إلى 30 سم) من الثلوج، وتجاوزت أحيانًا 30 بوصة (76 سم) في جنوب وسط فيرمونت. وأضاف تايلور:" بشكل عام، كانت عاصفة شتوية كبيرة جدًا، وبالنسبة لبعض المناطق كانت من بين أكثر الثلوج التي شهدوها طوال فصل الشتاء في عاصفة واحدة".

روقالت شركة سنترال ماين باور، وهي أكبر شركة مرافق في الولاية، إن أطقم العمل بدأت في إزالة الأضرار وإصلاح الخطوط المعطلة منذ أمس الأحد، لكن الشركة توقعت بذل جهد لعدة أيام في المناطق الأكثر تضرراً من العاصفة. وبحلول وقت متأخر من الأمس، انقطعت الكهرباء عن حوالي 170 ألف عميل في ولاية ماين.

كذلك، انقطعت الكهرباء عن 54 ألف عميل آخر في ولاية نيو هامبشاير؛ حيث أعلنت إدارة السلامة أمس الأحد أنها قامت بتنشيط مركز عمليات الطوارئ لمساعدة المجتمعات المحلية على التعافي من العاصفة، بما في ذلك تلك التي تعاني من انقطاع كبير في التيار الكهربائي.