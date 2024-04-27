"الأرصاد" يسجل زلزالا في إندونيسيا

ابوظبي - سيف اليزيد - أعلنت محطات الشبكة الوطنية لرصد الزلازل أنها سجلت، اليوم السبت، زلزالا في إندونيسا.

وقالت محطات الشبكة، التابعة للمركز الوطني للأرصاد، إنها سجلت "زلزالا بقوة 6.5 درجة على مقياس ريختر في إندونيسيا".

وأضافت، على منصة "إكس" (تويتر سابقا)، أن الهزة سُجلت "الساعة 20:29 الموافق 27/04/2024 حسب التوقيت المحلي لدولة الإمارات".

بدورها، أفادت وكالة الأرصاد الجوية وعلم المناخ والجيوفيزياء في إندونسيا بأن زلزالا بقوة 6.5 درجات هز قبالة سواحل جزيرة جاوا اليوم السبت.

وذكر تقرير صحفي أن الزلزال، الذي قالت الوكالة الإندونيسية إنه وقع على عمق عشرة كيلومترات، شعر به سكان العاصمة جاكرتا.