ترمب يواجه التحديات بسبب قضاياه الجنائية

سلط تصادم العديد من القضايا في غضون خمسة أيام الضوء على التحديات التي سيواجهها الرئيس السابق دونالد ترمب أثناء حملته الانتخابية مرة أخرى للوصول إلى البيت الأبيض بينما تشتد حدة شؤونه القانونية. وبينما سعى المرشح الجمهوري المفترض إلى الحديث عن الاقتصاد وقضايا أخرى، فإن رسالته المقصودة طغت عليها مرارًا وتكرارًا التطورات الأخيرة التي ظهرت في جميع أنحاء البلاد.

حيث بدأت أول محاكمة جنائية لرئيس سابق بشكل جدي ببيانات افتتاحية وشهادات في قاعة محكمة في مانهاتن. لكن الإجراء سرعان ما امتد ليشمل أكثر من ست حالات في أربع ولايات وعاصمة البلاد. وكان محامو ترمب يحضرون مرتين خلال الأسبوع في نفس الوقت في قاعات محكمة مختلفة.

هذا الأسبوع

ومن غير المتوقع أن تستأنف قضية الأموال السرية في نيويورك حتى يوم الثلاثاء بسبب يوم عطلة مقرر يوم الإثنين. ومن المتوقع أن تستمر الشهادة يومي الخميس والجمعة، مما يتيح لترمب فرصة التوقف في حملته الانتخابية في ميشيغان وويسكونسن يوم الأربعاء.

ويوم الخميس، حدد القاضي جلسة استماع صباحية بشأن أحدث مساعي المدعين العامين لمعاقبة ترمب بسبب أمر حظر النشر.

وفي قضية أريزونا، يمكن أن تظهر تفاصيل حول التهم الموجهة إلى كبير موظفي ترمب مارك ميدوز والمحامي السابق رودي جولياني.

أحداث محاكمة الأسبوع الماضي:

الإثنين

بدأ الأسبوع بحدث جديد، حيث قدم المدعون العامون لأول مرة إلى هيئة المحلفين قضية جنائية ضد رئيس أمريكي سابق. وقال ممثلو الادعاء للمحلفين إن المدفوعات المالية المدفوعة لممثل سينمائي إباحي كانت «مخططًا إجراميًا لإفساد الانتخابات الرئاسية لعام 2016»، بينما قال محامو ترمب إن القضية لا أساس لها من الصحة.

الثلاثاء

وعاد ترمب إلى المحكمة حيث بدأ المدعون من خلال حث القاضي على محاكمته بتهمة ازدراء منشورات وسائل التواصل الاجتماعي التي قالوا إنها تنتهك أمر حظر النشر الذي يمنعه من مهاجمة الشهود والمحلفين وغيرهم من المشاركين. ولم يصدر القاضي حكمًا على الفور بشأن الطلب، لكنه بدا متشككًا في حجج الدفاع بأن ترمب كان يرد فقط على هجمات الآخرين.

الأربعاء

ولم يكن من المقرر عقد إجراءات المحاكمة، لكن ترمب أطلق منشورًا، ينتقد فيه القاضي، وفعل ذلك مرة أخرى في وقت لاحق من اليوم في مقابلة مع قناة Fox News Digital. وفي الوقت نفسه، تم الكشف عن المزيد من وثائق المحكمة في فلوريدا في قضية جنائية أخرى اتهم فيها المدعون الفيدراليون ترمب واثنين من موظفيه بإساءة التعامل مع وثائق سرية بعد مغادرته البيت الأبيض.

الخميس

استؤنفت قضية ترمب المتعلقة بالأموال السرية في محكمة ولاية نيويورك. لكن المدعين بدأوا بالدفع أمام القاضي بأن ترمب انتهك مرة أخرى أمر حظر النشر من خلال منشوراته. في الوقت نفسه في واشنطن، نظرت المحكمة العليا الأمريكية فيما إذا كان من الممكن محاكمة ترمب بسبب جهوده للتراجع عن خسارته أمام بايدن.

وفي محكمة اتحادية في نيويورك، رفض قاض طلب ترمب بإجراء محاكمة جديدة في قضية تشهير أمر فيها بدفع 83.3 مليون دولار لكاتبة عمود استشارية بسبب هجماته على وسائل التواصل الاجتماعي بسبب مزاعمها بأنه اعتدى عليها جنسيًا.

الجمعة

استمرت محاكمة الأموال السرية في نيويورك، حيث أنهى ديفيد بيكر، الناشر السابق لصحيفة ناشيونال، شهادته وهاجم فريق دفاع ترمب مصداقيته.