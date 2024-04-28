بايدن مستعد لمناظرة ترامب قبل الاستحقاق الرئاسي

ابوظبي - سيف اليزيد - واشنطن (د ب أ)

قال الرئيس الأميركي، جو بايدن، إنه «مسرور» بمناظرة الرئيس السابق دونالد ترامب قبل انطلاق انتخابات الرئاسة لعام 2024، لكنه لم يحدد موعداً. جاء هذا التعليق خلال مقابلة مع المذيع ومقدم البرامج الأميركي هوارد ستيرن على شبكة «إيه بي سي نيوز»، حيث سأله المذيع عما إذا كان لديه خطط لمناظرة منافسه ترامب في انتخابات،2024. ورد بايدن: «لا أعرف متى. أنا مسرور بمناظرته».

وكانت تلك المرة الأولى التي يشير فيها بايدن إلى أنه سيناظر ترامب في هذه الدورة الانتخابية، بحسب «إيه بي سي نيوز». وبدوره، شكك ترامب في فكرة أن يكون بايدن راغباً حقاً في مناظرته. وقال على منصته للتواصل الاجتماعي، أمس الأول: «الجميع يعلم أنه لا يقصد هذا حقاً». كما اقترح ترامب أن يُجري المناظرة مع بايدن في تجمعه الانتخابي في ميشيجان الأسبوع المقبل، أو حتى في نيويورك.