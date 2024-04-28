وفاة عروسين ومصور حفل زفافهما في حادث مروع بقنا



محمد اسماعيل - القاهرة - قنا - عبدالرحمن القرشي :

لقي عروسين ومصور حفل زفافهما مصرعهم، في حادث انقلاب "سيارة الزفة" في ترعة بقرية دندرة بمركز قنا.

تلقى اللواء مصطفى مبروك درة، مدير أمن قنا، إخطارًا من مرفق إسعاف قنا، برئاسة الدكتور محمد، بانقلاب سيارة في ترعة بقرية دندرة بقنا.

وأسفر الحادث عن مصرع أحمد عبد العليم ابوبكر، 20 عاما، وهناء سعيد أبو بكر، 17 عاما، " عروسن"، ومحمود هاشم، 17 عاما، مصور، انقلبت بهم سيارة في الترعة.

جرى نقل الجثث إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.