شكرا لقرائتكم خبر عن زلزال يضرب جاوة الإندونيسية بقوة 6.1 درجة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ضرب زلزال بقوة 6.1 درجة على مقياس ريختر جزيرة جاوة الإندونيسية السبت.

وأشار مركز الأبحاث الألماني لعلوم الأرض، إلى أن مركز الزلزال وقع على عمق 10 كيلومترات.

وذلك عند التقاء خط عرض 33ر107 درجة شرقا وخط طول 7.69 درجة جنوبا.

ولم ترد على الفور أنباء عن وقوع ضحايا أو خسائر مادية. زلازل إندونيسا وقبل نحو شهر تكرر نفس الزلزال بذات الدرجة قبالة سواحل جزيرة جاوة الإندونيسية.

وأشار حينها بيان لوكالة الأرصاد الجوية وعلم المناخ والجيوفيزياء إلى أن مركز الزلزال كان على عمق عشرة كيلومترات.

