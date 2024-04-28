شكرا لقرائتكم خبر عن مسؤول: أوكرانيا بحاجة ماسة إلى صواريخ وذخائر ومعدات عسكرية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد القائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية أوليكسندر سيرسكي أن الوضع على الخطوط الأمامية الأوكرانية صعب، مع ميل نحو التدهور.

وتحاول أوكرانيا صد غزو روسي مضى عليه أكثر من عامين، كما تحدث سيرسكي عن العدد الكبير من الضربات الجوية الروسية ضد البنية التحتية للطاقة في البلاد. حرب روسيا وأوكرانيا وأكد أن أوكرانيا بحاجة ماسة إلى صواريخ وذخائر ومعدات عسكرية وتكنولوجيا قتالية، وشكر الولايات المتحدة مرة أخرى على مساعدتها.



وتريد واشنطن تقديم المزيد من الأسلحة والدعم بقيمة 6 مليارات دولار ، حسبما أعلن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن أمس الجمعة.

ووقع الرئيس الأمريكي جو بايدن يوم الأربعاء الماضى حزمة

مساعدات بقيمة 61 مليار دولار تقريبا بعد أشهر من المشاحنات الجمهورية في الكونجرس.

