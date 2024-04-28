أوكرانيا تعلن حصيلة جديدة لضحايا الجيش الروسي في الحرب

محمد اسماعيل - القاهرة - كييف - (د ب أ)

أعلن الجيش الأوكراني، اليوم الأحد، ارتفاع عدد قتلى وجرحى الجنود الروس منذ بداية الحرب الروسية على أوكرانيا في فبراير 2022، إلى نحو 466 ألفا و150 جنديا، بينهم 1096 جنديا لقوا حتفهم أو أصيبوا بجروح خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية.

جاء ذلك في بيان أصدرته هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، في صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وأوردته وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية "يوكرينفورم" اليوم الأحد.

وبحسب البيان، دمرت القوات الأوكرانية 7279 دبابة، منها دبابة 11 دبابة أمس السبت، و13991 مركبة قتالية مدرعة و11948 أنظمة مدفعية و1050 من أنظمة راجمات الصواريخ متعددة الإطلاق و776 من أنظمة الدفاع الجوي.

وأضاف البيان أنه تم أيضا تدمير 348 طائرة، و325 مروحية، و9507 طائرة مسيرة، و2124 صاروخ كروز، و26 سفينة حربية، وغواصة واحدة، و16065 من المركبات وخزانات الوقود، و1971 من وحدات المعدات الخاصة.

ويتعذر التحقق من هذه الأرقام من مصدر مستقل.