شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل رحلة إيلون ماسك غير المعلنة للصين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أجرى الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، رحلة غير معلنة إلى الصين، اليوم الأحد.

وجاء ذلك بعد أسبوع واحد من تأجيل زيارته إلى الهند لتسوية ما قال عنها إنها "مشكلات ملحة" لدى شركة صناعة السيارات. زيارة إيلون ماسك للصين والتقى "ماسك" برئيس المجلس الصيني لتعزيز التجارة الدولية، رين هونجبين، بحسب ما أورده تلفزيون الصين المركزي.

ومن المتوقع أن يلتقي ماسك بمسؤولين، من أجل مناقشة طرح "نظام مساعدة السائق" الخاص بـ "تسلا". تقلبات لشركة تسلا وتأتي زيارة ماسك الأخيرة إلى الصين في فترة تشهد تقلبات بالنسبة لـ "تسلا"، إذ أدى تباطؤ نمو مبيعات السيارات الكهربائية إلى اتجاه لتوفير التكاليف وخفض أكثر من 10% من قوتها العاملة عالميا.

وكان من المقرر أن يحضر ماسك في الهند خلال يومي 21 و22 من أبريل الجاري، في زيارة طال انتظارها كانت تتضمن عقد اجتماع مع رئيس الوزراء ناريندرا مودي، إلا أنها ألغيت.