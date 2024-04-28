وزير إسرائيلي يهدد بإسقاط حكومة نتنياهو إذا تراجع عن غزو رفح

محمد اسماعيل - القاهرة - تل أبيب - (د ب أ)

هدد وزير المالية الإسرائيلي المتشدد بتسلئيل سموتريتش، اليوم الأحد، بإسقاط حكومة رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو إذا تم إلغاء الهجوم العسكري البري المخطط على رفح في جنوب قطاع غزة.

وجاء تهديد سموتريتش وسط محاولات في مصر لتأمين وقف إطلاق نار جديد وإطلاق سراح أسرى تحتجزهم حركة حماس الفلسطينية.

وقال سموتريتش في مقطع فيديو نشره على وسائل التواصل الاجتماعي "الموافقة على الاتفاق المصري يعد استسلاما مهينا ويمنح النصر للنازيين على حساب المئات من الجنود الأبطال الذين سقطوا في المعركة"، ويشير وزير المالية بشكل متكرر إلى حماس باعتبارهم "نازيين".

واعتبر الوزير الإسرائيلي المتطرف أن الموافقة على الاتفاق تمثل "عقوبة إعدام للأسرى وخطرا وجوديا فوريا على دولة إسرائيل".

وتابع سموتريتش أنه إذا استسلم نتنياهو وسحب الأمر بغزو رفح، فإن الحكومة التي يرأسها "لن يكون لها الحق في الوجود"، وأضاف أن السيطرة على رفح ضرورية لتدمير حماس واستعادة الأمن لحدود إسرائيل مع غزة وعودة الأسرى.

ووصف سموتريتش الوقت بأنه "لحظة مصيرية للشعب الإسرائيلي" ودعا نتنياهو إلى إظهار الشجاعة.

من جهةأخرى، أعلنت وحدة المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أن رئيس الأركان، هارتسي هاليفي، وافق على خطط العمليات البرية في رفح بالتعاون مع قائد القيادة الجنوبية اللواء يارون فينكلمان وجميع قادة الفرق والألوية في القيادة، حسبما ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية في موقعها الإلكتروني.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي قد أعلن مؤخرا أن قواته حشدت لواءين احتياطيين إضافيين، استعدادا لانتشار محتمل في مدينة رفح.

فيما أكد نتنياهو مرارا على القيام بعملية عسكرية برية في مدينة رفح حيث قال إنه لا يرى سبيلا للقضاء على حماس عسكريا ً دون تدمير كتائبها المتبقية في المدينة.

وعلى مدار أشهر ناشد حلفاء إسرائيل، ومنتقدوها، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، عدم التوغل في رفح، خشية سقوط أعداد كبيرة من الضحايا بين المدنيين.

يشار إلى أن هناك أكثر من مليون فلسطيني نزحوا إلى رفح من أجزاء أخرى من القطاع المحاصر جراء العمليات العسكرية الإسرائيلية.