شكرا لقرائتكم خبر عن ألمانيا.. فرار ألفي شخص من مساكنهم بسبب قنبلة تعود للحرب العالمية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - اكتُشفت قنبلة من فترة الحرب العالمية الثانية، بمنطقة هانوفر شمالي ألمانيا، ما أدى إلى فرار 2000 شخص من منازلهم وشققهم اليوم الأحد.

عملية الإخلاء بدأت في بلدة إنجلن أوسيلزه القريبة من مدينة لاتسن في الصباح. قنبلة جوية بوزن 500 كيلوجرام وجرى إيواء السكان في مدرسة ابتدائية في بلدة مجاورة، فيما أشار مسؤولون إلى أنها قنبلة جوية بوزن 500 كيلوجرام.

كما أنها قنبلة بريطانية الصنع وتعود إلى فترة الحرب العالمية الثانية. محاولة إبطال مفعولها وتحاول خدمة التخلص من الذخائر إبطال مفعولها الآن، وفي حال عدم النجاح في ذلك، فمن المحتمل اللجوء إلى تفجيرها.

ولا يزال من غير المعروف بعد متى سيتمكن السكان من العودة إلى منازلهم.